حبس 3 أشقاء قتلوا شخصًا وأصابوا شقيقه بالرصاص لخلاف على انتظار سيارة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع ميكانيكى وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية مع جيرانه، الذين أطلقوا عليهم النار أثناء تناولهم الإفطار، بسبب ركنة سيارة، جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد مصرع شخص وإصابة شقيقه بطلق نارى بدائرة القسم.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قبل موعد الإفطار بين المجنى عليه "ميكانيكي" وشقيقه، و3 أشقاء آخرين، حيث طلب شقيق المجنى عليه من المتهم أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة، لكنه رفض ذلك، وعليه توجهت أسرة المجنى عليهم إلى منزل المتهم وحاولت حل الأمر لكن الشجار نشب بينهما.

وتمكن الأهالى من فض المشاجرة، على أن يعقد الصلح بين الطرفين عقب الإفطار، لكن أسرة المجنى عليهم فوجئوا بالمتهم وأشقائه بالتعدى عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهما وجبة الإفطار، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع "سعيد" ميكانيكى بطلق نارى بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسد.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.