تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الإدارة الصحية بمدينة سفاجا ، بقيادة الدكتور جورج وليم مدير الإدارة ، ومحمد جندية مفتش الأغذية، عدة حملات على المحال التجارية استعداد الاستعداد لاستقبال احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة.

وأوضح الدكتور جورج وليم، مدير الإدارة الصحية أنه تم رفع درجة الاستعداد والتفتيش على محال بيع الأسماك خاصة مع قرب احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أن الحملات على أماكن تداول الأغذية وبيع الأسماك والمتنزهات، أسفرت عن سحب عدد 10 عينات أغذيه للفحص، والتنبيه على النظافة العامة، وتم تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية وإعدام ٤٧ من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي .

يأتى ذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للمواصفات، ومحاربة الاستغلال، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





