تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مزارع بالبحيرة لتصرفهم فى 22 طن نخالة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر بالاسواق بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية قاموا بتقديم أوراق وهمية لصرفهم 22.5 طن نخالة خشنة بدون وجه حق، وذلك لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور على عدد 10 مزارع أخرى لمتابعة الإلتزام بالقوانين والتعليمات.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.



