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القاهرة الإخبارية: إلقاء القبض على المتهم بتسريب الوثائق السرية الأمريكية

الخميس، 13 أبريل 2023 08:44 م
القاهرة الإخبارية: إلقاء القبض على المتهم بتسريب الوثائق السرية الأمريكية الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى تمكن من إلقاء القبض على المتهم بتسريب الوثائق السرية.

 

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى نيويورك، إن الشرطة تداهم منزل مشتبه به في الضلوع بتسريب الوثائق.

 

وفى وقت سابق، قالت صحيفة أمريكية إنه فى الوقت الذى تسابق فيه إدارة بايدن الزمن للتحقيق فى تسريب وثائق سرية أمريكية، التزمت واشنطن وتل أبيب الصمت بشأن معلومات حساسة بشكل خاص تم الكشف عنها ضمن التسريبات، والتي تتحدث عن تمرد مزعوم من قبل أكبر جهاز استخباراتى فى إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائى التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة المسربة مصنفة سرية للغاية، وقالت إنه فى فبراير الماضى، ساند بعض كبار قادة جهاز الموساد احتجاج مسئوليه والمواطنين الإسرائيليين على الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة، وشمل ذلك دعوات صريحة للتحرك، والتي انتقدت الحكومة الإسرائيلية، وفقا للإشارات الإستخباراتية.


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