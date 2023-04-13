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الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا

الخميس، 13 أبريل 2023 08:14 م
الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، صلوات اللقان وقداس خميس العهد النهارية الخامس من أسبوع البصخة المقدسة، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا.

وترأس نيافته صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات اللقان، بمشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي، ثم قام الأنبا يواقيم برشم الآباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطي بماء اللقان .

ومن الجدير بالذكر أنه تصلى الكنيسة صلاة اللقان 3 مرات على مدى العام خلال الاحتفال بعيد الغطاس، والمرة الثانية خلال قداس خميس العهد، وثالثهم يوم الاحتفال بعيد الرسل، والصلوات تتم لتقديس المياه، فكل الألحان والصلوات و«رسم الصليب» وتكرار كلمة كيرياليسون على المياه لتصير مياها مقدسة، لتكون ينبوع بركة، لتطهير الإنسان من الخطايا وتساعده على الاعتراف بخطاياه، طاردة للأمراض، حيث تطرد روح الضعف والمرض والحسد، ومخيفة للشياطين لأنها مشبعة بعلامة الصليب والقراءات المقدسة، وتعطى روح سلام، طهارة للنفس والجسد والروح ويمكن استخدامها كمياه للشرب والاستحمام، شفاء للأوجاع سواء العابرة أو غيرها وفيها تقديسًا للبيوت والمحال الجديدة ونافعًة لكل فائدة.

وكان قد احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بمنطقة جبل أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأحد الماضي، بأحد الزعف ويسمى أيضاً بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وذلك بكاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري بذات الدير، وترأس صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات الجناز العام، القس عبد المسيح سيدهم، والآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطي.

 

الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري
الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري

 

فعاليات قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا
فعاليات قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا

 

فعاليات قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون
فعاليات قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون

 

قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا
قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا

 

قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون
قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون

 

 


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