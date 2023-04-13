إصابة عامل بطعنتين نافذتين على يد آخر بسبب خلافات مالية فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل بأجر يبلغ من العمر 28 سنة مصابا بجرحين طعنيين بالبطن والصدر، وذلك على إثر قيام عامل آخر بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن مطواه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز سوهاج تم ضبط المتهم والتحفظ عليه.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بين عاملين بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما قام على إثرها بتعد الثانى على الأول بسلاح أبيض وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج وضباط وحدة مباحث المركز بوصول المدعو أبو عمره ح ع 28 سنة عامل بأجر إلى مستشفي سوهاج الجامعي ويقيم بناحية عرابة أبو دهب دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرحين طعنيين بالبطن والصدر " 0

وبالانتقال وسؤال نجل عمومته المدعو علي ف ع ا 39 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو ربيعي ح م ش 35 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل عمومته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض " مطواه " بإلقائه بأحدي المصارف وأرشد عن المكان الذى تخلص من السلاح به تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.