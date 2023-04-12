ولي العهد الأردني يبحث مع حاكمة مدينة طوكيو اليابانية آفاق التعاون الثنائي

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بحث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مع حاكمة مدينة طوكيو اليابانية يوريكو كويكي، آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال وبرامج التبادل التعليمي والثقافي .

وأشار ولي العهد الأردني - خلال لقائهما - إلى أن بيئة ريادة الأعمال في الأردن ساهمت في تسريع نمو الشركات الناشئة الأردنية، التي أصبحت من أكثر الشركات نموا بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.