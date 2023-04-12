وقف أعمال بناء مخالف بـ4 عمارات سكنية بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من مواجهة الشروع للبناء المخالف بـ 4 عمارات سكنية فى أماكن مختلفة بمدينة أسوان، بمساحات تتراوح ما بين 350 مترا إلى 400 متر بكل عمارة، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة فيها.

أكد سيد مدنى، رئيس مركز و مدينة أسوان ، أنه تم تنظيم حملة استهدفت إزالة حالتى تعدى على أملاك الدولة بمساحات 700 م2 منها حالة مزروعات وأشجار بمساحة 200 م2 بمنطقة المحمودية، بالإضافة إلى بناء أساسات مخالفة بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 500 م2.

وأشار، إلى قيام حملة ميدانية استهدفت إيقاف أعمال البناء المخالف بأحد العقارات بمنطقة منشية الخزان مع مصادرة 2 طن أسمنت وخلاطة ولودر صغير وغيرها من أدوات ومواد البناء حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وذلك بقيادة محمود بهاء نائب رئيس المدينة وبمشاركة مسئول المتغيرات والفنيين والعمال بالوحدة المحلية.

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المتابعة الميدانية على مدار اليوم داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن من أجل إزالة كافة التعديات والإشغالات وإضفاء الشكل الجمالى مع تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.