اليوم السابع
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وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:42 م
وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يكرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع التى انطلقت منذ بداية الشهر الجاري بنادى الكهرباء بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة ورئيس اللجنة المنظمة.
 
ومن المقرر أن يشارك في حفل الختام و تكريم الفائزين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة و مدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و كأس المركز الثاني  باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية وكأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية  باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول علي إنذارات وكأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و كأس أحسن حارس مرمي في الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
 

الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

محمد شاكر

وزير الكهرباء

شهر رمضان



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