وشدد في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 171 لتأسيس قوات الشرطة الإيطالية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية/أكي/ على الحاجة لعمل مشترك ومنسق من ناحية نشاط الردع، وكذلك من خلال صياغة نماذج جديدة للمراقبة، فضلاً عن الحاجة إلى تشجيع تداول المعلومات بين قوات الشرطة، لا سيما فيما يتعلق بتتبع ورصد التدفقات المالية”، المستخدمة لهذه الغاية.



وفي السياق، كشف تقرير أصدرته الشرطة الإيطالية بمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، عن وصول 105,131 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا خلال العام الماضي عبر طريق الملاحة المارة وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​ومن خلال 2539 عملية رسوّ.



وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على 16 شخصًا مقربين من دوائر الإرهاب ، وشخص واحد على خلفية تنظيمات إرهابية ذات مصفوفة سياسية قومية، خلال العام الماضي، فضلا عن تعامل غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البنى التحتية الحرجة (Cnaipic)، مع 405 هجمات على أنظمة تكنولوجيا معلومات لهيئات وطنية ذات أهمية استراتيجية، وإطلاق 77 طلب تعاون في حالات طوارئ لجرائم عالية التقنية، فضلا عن 110 تحقيقات مع 51 شخصاً.