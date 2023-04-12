اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:41 م
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

 

وأكد وزير الأوقاف أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فمصر أنموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول تهانى عيد القيامة المجيد حيث ذكرت فيه الآتى:

 

نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

 

واختتمت الكنيسة بيانا "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة".

 

 


وزير الاوقاف

البابا تواضروس الثانى

الطوائف المسيحيه

عيد القيامه



الموضوعات المتعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية لوزير الأوقاف: تربطنا محبة حقيقية ونخدم الوطن معًا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:46 م

وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للأئمة عقب اجتماعه بهم

الأحد، 09 أبريل 2023 01:45 م

وزير الأوقاف يعلن عن 300 منحة ماجستير مجانية للأئمة والواعظات

الأحد، 09 أبريل 2023 12:16 ص

وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الله نور السموات والأرض

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:41 م

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:26 م

وزير الأوقاف: ما نلمسه من ثبات رجال الجيش والشرطة في مواجهة التحديات نوع من السكينة

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:22 م

وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بالمحافظة

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:18 م

أسماء 6200 مسجد حددتها وزارة الأوقاف لـ"الاعتكاف"

الخميس، 06 أبريل 2023 04:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة