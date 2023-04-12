نائب وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين.. صور

كتبت رحمة رمضان

شهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، مساء اليوم ختام فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع التى انطلقت منذ بداية الشهر الجاري بنادى الكهرباء بالقاهرة ، و ذلك بحضور والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة و رئيس اللجنة المنظمة و المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و المهندس احمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمهندس طارق عبد الحميد رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والمستشار هشام فؤاد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمرافق العامة ومصطفى السيد المدير التنفيذي لنادي الكهرباء بالقاهرة.

وشارك في حفل الختام و تكريم الفائزين رؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية و شركات الإنتاج و قيادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأعلن علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة و مدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، فوز فريق القاهرة لإنتاج الكهرباء بالمركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و فاز فريق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بكأس المركز الثاني باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و فريق مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بكأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية.



أجواء التكريم



الفريق الفائز بالكأس



الفريق الفائز



الكؤوس



المنصة



تكريم الفائزين



جانب من التكريم



جانب من تكريم الفائزين