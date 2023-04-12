اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:36 م
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بالتزامن مع نتائج الانتخابات المحلية ..

موظفو راديو BBC المحليون يضربون عن العمل فى بريطانيا 5 مايو

الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:26 م
موظفو راديو BBC المحليون يضربون عن العمل فى بريطانيا 5 مايو إضراب الموظفون المحليون فى راديو بى بى سى فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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كشف موقع "مواعيد الإضراب فى المملكة المتحدة" أن موظفى الإذاعة المحلية في هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي من المقرر أن ينسحبوا مرة أخرى احتجاجًا على التخفيضات المخطط لها في الخدمات الإقليمية وما ينتج عنها من تخفيضات في الوظائف.

وستشهد الخطط المختلف عليها مشاركة البث الإذاعي عبر المحطات المحلية ، مما يعني تخفيضات في المحتوى الأصلي المنتج في كل منطقة.

وسينظم الإضراب في 5 مايو ليتزامن مع نتائج الانتخابات المحلية.

وقال بول سيجيرت ، منظم NUJ National Broadcasting ، عن الإضراب: "الفيديو لم يحل محل الراديو ولن يحل محله الإعلام الرقمي. نحن نتفهم أن الخدمات الرقمية بحاجة إلى التحسين ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب الراديو المحلي الذي يقع في صميم اختصاص الخدمة العامة لهيئة الإذاعة البريطانية."

"بمجرد توقف الراديو المحلي عن كونه محليًا ، تكون هذه بداية النهاية ولا يحق لرؤساء البي بي سي تدمير مؤسسة موجودة منذ أكثر من 50 عامًا."

رغم مرور أشهر على بدء الإضرابات فى قطاعات مختلفة فى المملكة المتحدة، لا يبدو أنها ستتوقف في أي وقت قريب، حيث لا يزال آلاف العمال يخططون لإيقاف العمل ،نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين الأجور وظروف العمل  غير المواتية وسط أزمة تكلفة المعيشة.


إضرابات بريطانيا

اضراب بريطانيا

اضراب هيئة الإذاعة البريطانية

المملكة المتحدة



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