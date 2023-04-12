وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية ، لافتة إلى أنه من أجل تحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت طائرة من طراز "سو 27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية".



وأضافت أنه تم تحديد هوية الطائرة الأجنبية، وتبين أنها طائرة مراقبة ألمانية من طراز P-3C "أوريون" ، مشيرة إلى أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرة الألمانية، وبعد تغيير الأخيرة مسارها وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها، دون أن تسمح لها بانتهاك الحدود.



وشدد الدفاع أن تحليق الطائرة الروسية تم بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية، وبدون أي مناورات خطيرة.