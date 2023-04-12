مصرع شاب وإصابة آخر فى انهيار حائط أثناء البناء بطهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، شاب يبلغ من العمر 41 سنة جثة هامدة، وعامل بأجر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وذلك على إثر انهيار حائط عليهما أثناء قيامهما ببنائه بمنزل المتوفى، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم للمصاب والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة شاب وإصابة عامل إنهار عليهما جدار أثناء العمل بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتم إخطار الجهات المختصة بالحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا بوصول كل من ياسر م أ ع 41 سنة حاصل على بكالوريوس لغة عربية " جثة هامدة "، و نجل عمومته إبراهيم م ع أ 20 سنة عامل بأجر مصاباً " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمان دائرة المركز.

وبسؤال المصاب ونجل عم المتوفى المدعو محمود أ أ ع- 56 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورين ببناء " حائط داخلى " بمنزل المتوفى بذات الناحية انهارت عليهما مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.