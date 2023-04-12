مستشفى الأطفال بالعديسات تستقبل 60 طالب جامعى للتعرف على الخدمات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر وفدا من شباب جامعة الأقصر مكونا من 60 طالبا وطالبة للتعرف على خدمات المستشفى، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة بزيادة الوعي لدى الطلاب الجامعيين والشباب، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية طبقا لرؤية مصر لأهداف الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، حيث كان فى استقبال الطلاب الدكتور محمد علي حسن العجمي مدير المستشفى، والدكتور يوسف محمد نائب مدير المستشفى.

خلال الزيارة شاهد الطلاب فيديو للتعريف بأقسام المستشفى، والخدمات المقدمة بها، وعرض تقديمي للتعرف على إمكانيات المستشفى، وتناوب على تعريف خدمات المستشفى للطلاب أثناء الجولة التعريفية، كلا من الدكتورة جهاد محمد، والدكتور محمد رمزي، والدكتور محمد حساني، والدكتور مصطفى عبد الله، ومستر محمد عبد الرحيم، ثم دار حوار بين الطلاب وقيادات المستشفى حول منظومة التأمين الصحي الشامل التي تطبقها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة منها، من خلال الإجابة على تساؤلات الطلاب.

وتضم مستشفى الأطفال التخصصي 14 عيادة خارجية، طوارئ للأطفال، حضانات، جراحة الأطفال، قسطرة الطوارئ، قلب الكبار، الغسيل الكلوي، معامل، قسم الأشعة الذي يقدم خدمة التصوير القلبي متعدد المقاطع وهى الخدمة الوحيدة بمحافظة الأقصر، العناية المركزة أطفال، بنك الدم.

فيما انطلق فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، حيث نجح رجال الهيئة بمدينة إسنا فى فحص 100 مواطن والكشف عليهم، وتقديم العلاج لـ50 آخرين، وجارى مواصلة الحملات طوال شهر رمضان المبارك.

وضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، قامت وحدة طب أسرة حي القرية، بجولة تفقدية إلي المنازل والشوارع والدواوين لصرف العلاج وفحص أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر في شهر رمضان، وقياس ضغط وقياس السكر، وذلك تحت رعاية مدير وحدة طب الأسرة القرية الدكتور أحمد بدوي، والدكتورة مريم عبدالباسط أبو الخل مدير رضا المنتفعين بالوحدة، والدكتور محمد عبدالله طب أسرة بالوحدة، والدكتور جلال التهامي العيلي من طب أسرة الوحدة، وتم توزيع أدوية 50 مريض وتم الكشف على 100 مريض ومريضه بعد سن 60 سنة.



تعريف طلبة الجامعة بخدمات المستشفى



جولة الطلبة داخل المستشفى للتعرف على خدماتها



طلبة الجامعة خلال زيارتهم لمستشفى العديسات



متابعة طلبة الجامعة لخدمات المستشفى بالأقصر



مستشفى الأطفال بالعديسات تستقبل 60 طالب جامعى







