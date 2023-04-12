محافظ جنوب سيناء سيناء يتابع أعمال مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين

استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، لتقرير مفصل عن موقف الأعمال الجارية بمشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، قامت بعرضه الدكتورة إيمان متولى خبير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بمحافظة جنوب سيناء بناء علىى تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروعات، فى إطار متابعته اليومية والمستمرة للموقف التنفيذى وسير الأعمال بكافة المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين كعاصمة للسياحة الدينية على مستوى العالم فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية لتحقيق رؤية مصر 2030.

موضحا أن المشروع يتكون من مركز زوار المدينة، وساحة السلام، يحتوى على قاعة مؤتمرات تتسع لـ ٦٠٠ فرد بالإضافة إلى ساحة احتفالات، وأيضا النزل البيئى الجديد بإجمالى 192 غرفة .

مضيفا أنه يتم تطوير المنطقة السياحية لتشمل المنتجع الجبلى ومبنى البازارات والنادى الاجتماعى وتطوير وادى الدير ومشروعات مواجهة أخطار السيول بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الطرق والمرافق (مياه-صرف-زراعة -كهرباء-اتصالات - إضاءة داخلية).

ولفت المحافظ إلى أنه يتم تطوير منطقة إسكان البدو من خلال أعمال تحسين واجهات المبانى الخارجية بالإضافة إلى تحسين شبكة المرافق وإنشاء حضانة كما يتم إنشاء الفندق الجبلى بسعة 150 غرفة وتطوير النزل القديم بالإضافة إلى المجمع الادارى الجديد والمجمع السكنى بحى الزيتونة وتطوير مركز البلدة التراثية وأخيرا أعمال التنسيق الحضارى بممشى وادى الأربعين بالمدينة .