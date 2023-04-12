متهمان بعترفان أمام المباحث بانتحال صفة رجال شرطة.. ويختطفان تاجر فى الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بانتحالهما لصفة رجال شرطة وقاما باختطاف تاجر بمنطقة الزيتون لسداد مديونية لأحد الأشخاص وأثناء التفاوض معهما قاما بإشهار أسلحة نارية بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أمام رجال المباحث، بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الأخير، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بانتحالهم صفة رجال شرطة، واصطحاب تاجر دواجن "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة")، كما عُثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.