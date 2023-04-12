اليوم السابع
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كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجانى بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:02 م
كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجانى بمناسبة عيد الفطر كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجانى
كتب محمد صبحى

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نظمت كليتي الإعلام والدراسات العليا للتربية والمعهد للقومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، معرض ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس للكليات الثلاث.
 
ويأتى تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص جامعة القاهرة على تنظيمها باستمرار وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإدخال الفرحة قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
وتضمنت المعروضات ملابس جديدة مختلفة الأنواع والمقاسات وذات جودة عالية بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس والأحذية والشنط وغيرها.
 
كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجاني للطلاب بمناسبة عيد الفطر (1)
كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجاني للطلاب بمناسبة عيد الفطر

كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجاني للطلاب بمناسبة عيد الفطر (2)
كليات جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس مجاني للطلاب بمناسبة عيد الفطر

 


التعليم العالى

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معرض ملابس

عيد الفطر



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