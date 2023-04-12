فصل التيار الكهربائى عن مناطق فى قنا اليوم الثلاثاء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق، اليوم الثلاثاء، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى "الشئون، الحاكم، مصنع المكرونة، المعنا" من الساعة ٥ صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا طبقًا لأعمال الصيانة.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم عودة التيار الكهربائى بعد أعمال الصيانة مباشرة فى المواعيد المقررة، مؤكدة أن شركة الكهرباء تخطر الوحدة المحلية بأعمال الصيانة الدورية ومواعيد البدء والانتهاء حتى يعرف المواطنين تلك المواعيد ويدبرون احتياجاتهم فى وقت الانقطاع.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن انقطاع المياه لعدد من المناطق فى قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة لحدوث عطل فى محرك بمحطة مياه.