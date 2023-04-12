عروض فنيه وتكريمات في ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتم فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أمس الثلاثاء، احتفالاته بليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بقصر ثقافة الاسماعيلية علي مدار 11 ليلة من الاحتفالات منها العروض الفنية والتخت الشرقي وكورال الاطفال والانشاد الديني والفنون الشعبية والالات الشعبية والامسيات الشعرية والندوات والمحاضرات وورش الحكايات والفنون التشكيلية.

حيث بدا حفل الختام بعرض لمسرح العرائس للفنان محمود نوح وعرض فقرات منها التسامح مع الاخر، الصدق والامانه، وفقرة تقليد الفنانين، وفقرة عرائس جوت تالنت . وسط بهجه وسرور من الاطفال.

تلاه عرض فني لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية اطفال حيث قدمت الفرقة عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الشهيد، التنورة، ساره الليل، عدى النهار علينا.

وعلي انغام السمسمية قدمت فرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية واجمل واروع الاغاني التراثيه والوطنيه مصر العظيمة بشعبها، مني ازور النبي، قومي شوفي يا اسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، دار الشدوف، انا الاسماعيلي، اهوى ياقمر، ابويا وصاني، كان الجميل.

اعقبها عرض لفرقة كورال اطفال قصر ثقافة الاسماعيلية تحت التاسيس وقدم مجموعة من الاغنيات امي يا ست الكل، قمرين سيدنا النبي، رمضان كريم، تدريب الدكتورة دينا حسين.

بالاضافة لعرض لفرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان محمد الصياد والتي قدمت مجموعة مختارة من اغنيات وموسيقي زمن الفن الجميل منها الف ليلة وليلة، يا مسهراني، مستنياك، وموسيقي عمر خيرت.

واختتم الحفل بتكريم بعض المشاركين في الاحتفالات منهم الاطفال الموهوبين في الورش الفنية التي اقميت علي هامش الليالي « مظاهر رمضان، فرحة العيد» كم تم تكريم اعضاء كورال قصر ثقافة الاسماعيلية، اعضاء التخت الشرقي، بعض العاملين بالفرع لتفنيهم في العمل اثناء ليالي رمضان وذلك من قبل شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.