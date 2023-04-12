اليوم السابع
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ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:39 م
ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) لإدارته المطبعة بدون ترخيص لخدمات ما بعد الطباعة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعُثر بداخلها على ( 20 ألف كارت ملابس مطبوع لماركات مختلفة) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.


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