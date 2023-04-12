ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص

كتب إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) لإدارته المطبعة بدون ترخيص لخدمات ما بعد الطباعة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعُثر بداخلها على ( 20 ألف كارت ملابس مطبوع لماركات مختلفة) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.