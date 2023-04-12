شاهد كيف تعيد السكة الحديد تجديد القطار الإسبانى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو عن التطوير وإعادة التأهيل والتحديث الكامل لعربات القطار الإسبانى، حيث يتم تطوير 10 قطارات إسبانى، مقرر تشغيل القطار الأول قبل عيد الفطر المبارك، ويتم تنفيذ أعمال تطوير القطارات الأسبانية بورش كوم أبو راضى ببنى سويف.

ويتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وذلك بورش السكة الحديد بكوم أبو راضى فى بنى سويف.

ويتم تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات إسباني ، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية )، حيث سيتم إعادة تشغيل أول قطار إسبانى تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك على أن يتوالى تأهيل باقى القطارات الإسبانى تباعا طبقا لخطة التشغيل، حسب ما أكده وزير النقل المهندس كامل الوزير.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، زار ورش كوم أبو راضى ببنى سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية وذلك لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر كما تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدى القطارات والمهندسين والعمال والفنيين بورش كوم أبوراضى.