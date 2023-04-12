اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سحر وجمال.. دبلوماسيو سفارة كندا بالقاهرة يوزعون تمر وعصير وقت الإفطار.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:49 م
سحر وجمال.. دبلوماسيو سفارة كندا بالقاهرة يوزعون تمر وعصير وقت الإفطار.. صور السفارة الكندية توزع العصير والتمر على المارة وقت الإفطار
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت السفارة الكندية بالقاهرة على حسابها على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي صور تظهر مشاركة الدبلوماسيين فى السفارة فى توزيع التمر والعصير والمياه على المارة وقت الإفطار بالمغرب، وذلك أمام مقر السفارة بالقاهرة.

 

دبلوماسيون كنديون يوزعون التمر
دبلوماسيون كنديون يوزعون التمر

وكتبت السفارة على الصور " الدبلوماسيون مليئون بالطاقة والحماس والحيوية ! تأثرنا بجمال موائد الإفطار في الشوارع في مصر وأخذنا زمام المبادرة للقيام بذلك خارج مقر السفارة في القاهرة."

دبلوماسيون يوزعون التمر
دبلوماسيون يوزعون التمر

 

وكتبت السفارة تعليقا أيضا على الصور يقول "سحر وجمال. رمضان فى مصر دفع الدبلوماسيون الكنديون للنزول لتوزيع تمر وعصير ساعة الإفطار".

رمضان مبارك
رمضان مبارك

سفارة كندا بالقاهرة

السفارة الكندية القاهرة

رمضان فى مصر

شهر رمضان

إفطار المغرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة