سحر وجمال.. دبلوماسيو سفارة كندا بالقاهرة يوزعون تمرا وعصيرا وقت الإفطار.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت السفارة الكندية بالقاهرة على حسابها على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي صور تظهر مشاركة الدبلوماسيين فى السفارة فى توزيع التمر والعصير والمياه على المارة وقت الإفطار بالمغرب، وذلك أمام مقر السفارة بالقاهرة.



دبلوماسيون كنديون يوزعون التمر

وكتبت السفارة على الصور " الدبلوماسيون مليئون بالطاقة والحماس والحيوية ! تأثرنا بجمال موائد الإفطار في الشوارع في مصر وأخذنا زمام المبادرة للقيام بذلك خارج مقر السفارة في القاهرة."



دبلوماسيون يوزعون التمر

وكتبت السفارة تعليقا أيضا على الصور يقول "سحر وجمال. رمضان فى مصر دفع الدبلوماسيون الكنديون للنزول لتوزيع تمر وعصير ساعة الإفطار".