سائق جرار وشهود عيان يكشفون ملابسات مصرع عامل داخل مصنع طوب فى العياط

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال مالك مصنع طوب، شهد حادث مصرع عامل فى العياط كما تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الجرار الخاص بنقل الطوب، صدم عامل مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

بمواجهة رجال المباحث لسائق الجرار، أكد عدم تعمده الاصطدام بالضحية، وأنه خلال العمل بالمصنع، لم يشاهده، مما أسفر عن الاصطدام به، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع طوب فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن جرار صدم عامل داخل المصنع، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتحفظ رجال المباحث على سائق الجرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.