زملاء وقتلة .. "ABC" الأمريكية: غالبية حوادث اطلاق النار وقعت فى أماكن العمل

كتبت: نهال أبو السعود

يعد إطلاق النار في بنك لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، يوم الإثنين الماضى، أحدث إطلاق نار جماعى مرتبط بمكان العمل في الولايات المتحدة على مدار الستين عامًا الماضية، وفقًا لبيانات عنف الأسلحة النارية.

وجد مشروع العنف، وهو مركز أبحاث غير هادف للربح يموله المعهد الوطني للعدالة، أن أماكن العمل الحالية أو السابقة للجناة كانت أكثر المواقع شيوعًا لعمليات إطلاق النار الجماعية، وقالت المنظمة: "تم إطلاق النار على معظم منفذى إطلاق النار".

وفقا لأرقام المنظمة التي نشرتها شبكة ايه بي سي، بين عامي 1966 و 2021 ، تم تنفيذ 53 عملية إطلاق نار في مكان العمل في جميع أنحاء البلاد، وقالت المنظمة إن هذا يمثل أكثر من 30% من 188 عملية إطلاق نار جماعي تم تسجيلها خلال تلك الفترة.

كان ثاني أكثر المواقع شيوعًا لعمليات إطلاق النار الجماعي في محلات السوبرماركت ، والتي مثلت 16.9% من جميع عمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة ، والموقع الثالث الأكثر شيوعًا هو المطاعم والحانات، والتي مثلت 13.4% من جميع عمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة.

وأشار التقرير إلى أن الدافع الأكبر وراء حوادث إطلاق النار فى أماكن العمل هو قضية او مشكلة متعلقة بالتوظيف مثل انهاء الخدمة والتى شكلت 70% من الحوادث.

عندما يتعلق الأمر بضحايا العنف المرتبط بمكان العمل، وجدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 392 عاملاً أمريكياً كانوا ضحايا جرائم القتل في مكان العمل في عام 2020، وما يقرب من "30% من ضحايا جرائم القتل في مكان العمل كانوا يؤدون مهام متعلقة بالتجزئة مثل خدمة العملاء.

كما جمعت الوكالة بيانات من مكتب إحصاءات العمل ووجدت أن اكثر من 20 الف عامل في الصناعة الخاصة تعرضوا لنوع من العنف غير المميت في مكان العمل في عام 2020.

ومن بين المصابين في هذه الحوادث ، 73% من الإناث ، و 22% احتاجوا إلى قضاء 31 يومًا أو أكثر بعيدًا عن العمل للتعافي.