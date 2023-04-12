توعية طلاب 65 مدرسة بكيفية ترشيد إستهلاك المياه بسوهاج

واأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن انشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وأنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والألعاب التفاعلية كما يتم توعية طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بندوات توعوية، من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة وإصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الجاري طلاب 65 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية تم بها تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا بجميع مراكز المحافظة وذلك بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.