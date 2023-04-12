تعرفى على طرق استخدام الموز على فروة الرأس لمنع تساقط الشعر

كتبت ميرفت رشاد

الموز يعرف بخصائصه المرطبة فهو مفيد لنمو الشعر، يحتوي على جميع العناصر الغذائية الصحيحة التي يحبها شعرك. لذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل تساقط الشعر وتعبت من البحث عن منتج العناية بالشعر المناسب ، جرب هذا العلاج المنزلي، اختاري قناع الموز أو استخدمي لبه على خصلات شعرك ولاحظي الفرق، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الموز لنمو الشعر



الموز يعتبر من أكثر المكونات الطبيعية الواعدة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على تساقط الشعر عند النساء، الموز مليء بالبوتاسيوم والسيليكا والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين ج والألياف والزيوت الطبيعية وكذلك البروتين، يحتوي قشره أيضًا على عناصر غذائية ، لذا يمكنك الحصول على الفوائد الصحية للموز من لبه وقشره.

كيفية استخدام الموز لنمو الشعر؟



قال الدكتور فيناى كومار استشاري الأمراض الجلدية، إنه يمكن استخدام الموز كعنصر غذائي وكذلك عن طريق وضع اللب أو القشر على فروة الرأس، قشر الموز مفيد أيضًا للعناية بالبشرة، إليك بعض أقنعة شعر الموز التي يمكنك تجربتها.

1. قناع الشعر بالموز واللبن الرائب



• يمكن تحضير عجينة ناعمة من لب ثمرتين من الموز الناضجين في الخلاط، أضف اللبن الرائب ، الذي يساعد فروة الرأس على الترطيب ، إلى الخلاط.

• يمكن دهنه مرتين في الأسبوع على فروة الرأس، يعد التطبيق لمدة 15 دقيقة جيدًا بما يكفي لاشتقاق المزايا.

2. قناع الشعر بالموز والأفوكادو



• يمكن استخدام الأفوكادو الغني بفيتامين هـ والبيوتين مع الموز، اصنع معجونًا باستخدام المكونين وضعه على فروة الرأس.

• اتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف.

3. قناع الشعر بالموز والعسل



• اخلطي الموز بالعسل مما يساعد على تقليل جفاف فروة الرأس ويسرع إعادة نمو الشعر.

• اتركيه على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

4. قناع الشعر بالموز والبابايا والعسل



• قطّعي الموز والبابايا ، اللذين يفرزان حمض الفوليك الذي يغذي جذور الشعر ، إلى قطع صغيرة ثم اهرسيها.

• أضيفي العسل واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

• ضعيه على فروة رأسك واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسله.

5. قناع الشعر بالموز والصبار



• قطّعي الموز إلى قطع صغيرة واستخرجوا لبّ الصبار ، وهو مصدر جيد للبيتا كاروتين والفيتامينات ، من الأوراق. أضفه إلى الخلاط مع الموز.

• امزج الاثنين لتشكيل عجينة ناعمة ، ولكن تأكد من عدم وجود كتل.

• ضعيه على فروة رأسك واتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة.