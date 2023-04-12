اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المدعية العامة في مارسيليا تعلن تحديد هوية أربع جثث من ضحايا المبنى السكني المنهار

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:00 ص
المدعية العامة في مارسيليا تعلن تحديد هوية أربع جثث من ضحايا المبنى السكني المنهار الشرطة الفرنسية
أحمد علوى

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أعلنت المدعية العامة في مارسيليا بفرنسا دومينيك لورينز، أنه تم تحديد هوية أربع جثث تم انتشالها من تحت أنقاض المبنى المنهار رقم 17 في شارع "تيفولي" في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب البلاد. 
 
وقالت لورينز - في مؤتمر صحفي، الثلاثاء - إنه "تم إبلاغ عائلات الضحايا الأربعة.. حيث يمكنهم استلام الجثث والبدء في مراسم الدفن". 
 
وأكدت أنه يتم إزالة ركام الأنقاض يدويا؛ لأن هناك خطرا كبيرا للغاية على سلامة المبنى رقم 19، المهدد بالانهيار.
 
وفيما يتعلق بالتحقيق وسبب انهيار المبنى، أشارت لورينز إلى فرضية تسرب الغاز، مؤكدة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من استعادة عداد الغاز في الطابق الأول من المبنى، وسيتم استخدام هذا العنصر للتحقق فيما إذا كان هناك استهلاك غير طبيعي للغاز خلال الـ24 ساعة التي سبقت الانفجار، مضيفة أن "ما نعرفه حتى الآن هو أنه يوجد غاز في الدور الأرضي والأول بالمبنى".
 

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