القومى للمرأة بدمياط ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان "مطبخ المصرية" بقرى حياة كريمة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقرى حياة كريمة فى المحافظات المدرجة ضمن المبادرة كمرحلة تجريبية، استهدف "مطبخ المصرية" قرى مركز كفر سعد (السعدية البحرية) بإجمالى 30 مستهدفة وتم إنتاج 146 وجبة.

ويذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب ، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد احد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .