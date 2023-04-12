"الطمع القاتل".. محمد سلم 600 ألف جنيه للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان" الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الحادية والعشرون

يقول محمد سعيد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 650 ألف جنيه أمواله وأموال أبنائه المسافرين بالخارج، موضحاً أنه يعانى بعد هروب المستريح بامواله وأموال أبنائه.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت فلوسى وفلوس ولادى، عايز فلوسى نفسى أعيش زى الناس، عايز أعيش بفلوسى الفلوس مش بتاعتى لوحدى، دى فلوسى وفلوس عيالى"