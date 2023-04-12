وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء ردا على بيان المفوضية السامية للاجئين امس، بضرورة توضيح حقيقة الواقعة والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.



وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس ،أصدرت بيانا مساء الثلاثاء، أعربت فيه عن "الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية".