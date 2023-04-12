ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالى، قولها إن الاتحاد يتعهد بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب والمتواطئين معها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.