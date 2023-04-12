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جدد الاتحاد الأوروبى اليوم /الأربعاء/ التزامه الراسخ بمحاسبة جميع المتورطين فى ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالى، قولها إن الاتحاد يتعهد بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب والمتواطئين معها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

يذكرأن، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء فى بيان للجنة التحقيق، أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزى للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.

وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرتى اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا "للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية فى أوكرانيا".