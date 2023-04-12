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الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم.. وقد تصل لغزيرة ورعدية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 05:02 م
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم.. وقد تصل لغزيرة ورعدية الأرصاد
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن حالات عدم الاستقرار التي تحدث في الفصول الانتقالية مثل الربيع والخريف تكون حالات حادة وتصاحبها أمطارًا رعدية، مشيرا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم وقد تصل لغزيرة ورعدية .

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تعرضت لبعض موجات يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة ثم يدخل بعدها موجات منخفضة الحرارة هذا ما نشهده في هذه الأيام .

وتابع :"بدأ انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى اليوم وأمطار في الجانب الشمالى من الجمهورية وأمطار متوسطة وغزيرة في السواحل الشمالية، وتصل لأمطار رعدية في بعض محافظات السواحل الشمالية ".

 


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