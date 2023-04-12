إعدام "قاتل النينجا" فى فلوريدا.. وABC: الحكم رقم 100 بالولاية منذ 1976

كتبت: نهال أبو السعود

كثفت ولاية فلوريدا الامريكية عمليات الإعدام في عهد الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، حيث من المقرر أن يتم اعدام رجل معروف باسم "قاتل النينجا" بتهمة قتل زوجين في عام 1989 كانا يزوران الولاية قادمين من نيوجيرسي، وفقا لشبكة ايه بي سي.

من المقرر إعدام لويس برنارد جاسكين البالغ 56 عاما ، الساعة السادسة مساء، عن طريق الحقنة القاتلة لمقتل روبرت ستورمفيلز ، 56 عامًا ، وجورجيت ستورمفيلز ، 55 عامًا ، في 20 ديسمبر 1989 ، في منزلهم بمقاطعة فلاجلر في فلوريدا.

ووفقا للتقرير، سيكون هذا هو الإعدام رقم 100 في الولاية منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976 وهناك 297 شخصًا آخرين ينتظرون تنفيذ الحكم في فلوريدا.

وقال المحققون إن جاسكين ، الذي أطلق عليه لقب "قاتل النينجا" لأنه كان يرتدي ملابس نينجا سوداء بالكامل أثناء الجرائم، أطلق النار على ضحاياه ببندقية من عيار 22. وأدين بجريمة قتل من الدرجة الأولى.

وفقًا للمحققين، تم العثور على الممتلكات التي سرقها من منزل ضحاياه - ساعة ومصباحان ومسجل فيديو - في منزله وكان من المفترض أن تكون هدايا عيد الميلاد لصديقته ، كما أدين بتهمة السطو المسلح والسطو ومحاولة قتل زوجين آخرين كانا يعيشان في مكان قريب في نفس الليلة.

كان حاكم الولاية رون ديسانتيس يوقع أوامر الإعدام بوتيرة سريعة هذا العام بينما يستعد لحملته الرئاسية المتوقعة، مع الاخذ في الاعتبار انه أشرف على عمليتي إعدام فقط في السنوات الأربع الأولى له في المنصب ، وكلاهما في عام 2019.

ذكرت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت أن جاسكين اعترف بالجرائم وأخبر طبيب نفسي قبل محاكمته أنه يعرف ما كان يفعله، حيث قال جاسكين وقتها: "كان الذنب موجودًا دائمًا كان للشيطان سيطرة أكثر من الله كنت أعرف أنني كنت مخطئا لم أكن مجنونا ".