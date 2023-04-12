أهالى دمياط ينقذون ركاب سيارة ميكروباص بعد سقوطها فى مصرف.. صور

دمياط - هيثم مراد

وقع حادث مروري بالطريق الرابط بين دمياط - عزبة البرج،وذلك عقب انقلاب سيارة ميكروباص بأحد المصارف الزراعية المتواجدة بالطريق.

وروى شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة ازدحام الطريق، مؤكدين أن قائد السيارة حاول تفادي الاصطدام بسيارة أخرى ما دفعه إلى الانزلاق نحو المصرف.

وأكد الأهالى أيضا، أن السيارة كانت تحمل أربعة أشخاص بينهم طفلًا رضيعًا، إضافة إلى قائدها، موضحين أنهم قاموا بإنقاذ الركاب بشكل سريع قبل أن يحدث أية إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية داخل محافظة دمياط، قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حادث مروري بالطريق الرابط بين دمياط عزبة البرج، وذلك عقب انقلاب سيارة ميكروباص والتي تحمل كود رقم 2376 بأحد المصارف الزراعية، وتحركت قوة شرطية لموقع الحادث بإجراء المعاينة اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما نجح اهالي المنطقة من انتشال السيارة وكذلك إنقاذ الركاب العالقين بها.