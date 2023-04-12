أمطار غزيرة فى المنوفية والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل عدد من مدن وقرى محافظة المنوفية، ومنها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أمطار غريزة اليوم الثانى على التوالى، إلى جانب بروده فى الجو وغيوم فى السماء.

ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والاحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، إنخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب وجنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.



الطقس اليوم بالمنوفية



أمطار غزيرة فى المنوفية



أمطار في المنوفية



حالة الطقس بالمنوفية



سقوط أمطار بالمنوفية

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى اعتبار من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة وتغزر أحيانا، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.