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أمريكا ولندن وإيطاليا.. اعرف تفاصيل التقديم على وظيفة ملحق ثقافى بالخارج

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:30 ص
أمريكا ولندن وإيطاليا.. اعرف تفاصيل التقديم على وظيفة ملحق ثقافى بالخارج وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يواصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافي"، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.

 

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" تفاصيل الإعلان والدول المتاح التقدم للعمل بها :-

 

1طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

 

2يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".

 

ومن المقرر أن يستمر التقدم على الإعلان حتى يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.

 

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في ضوء حرص الوزارة على تحقيق التواصل الثقافي والتعليمي مع دول العالم المختلفة وتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأبنائنا المصريين المبتعثين للخارج، وكذا الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة.


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