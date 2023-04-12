أخبار مصر.. غدا شبورة ونشاط للرياح وطقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 24

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الأوقاف: إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد المقام بها الجمعة والساحات

صرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.



وتابع: "أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.



وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.



رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والذي تم الانتهاء من أعماله بنسبة 100% لكل من: بهو المدخل والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية.

وشملت الأعمال التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% كل من: المناطق الخدمية الاستثمارية، والخدمات التشغيلية الإلكترونية، وأنظمة التذاكر، والتأمين والمراقبة، وكذلك مناطق انتظار السيارات.



الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يتجه لرفع الفائدة للمرة العاشرة رغم انخفاض التضخم

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس، مع انخفاض تكلفة الغاز وانخفاض أسعار المواد الغذائية ، مما قدم بعض الراحة للأسر التي عانت تحت وطأة ارتفاع الأسعار منذ ما يقرب من عامين، وفقا لمجلة بوليتيكو.



قالت الإدارة الأمريكية اليوم إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% فقط من فبراير إلى مارس، بانخفاض من 0.4% من يناير إلى فبراير وهي أصغر زيادة منذ ديسمبر.

بالقياس إلى العام السابق ، ارتفعت الأسعار بنسبة 5% فقط في مارس، بانخفاض حاد عن الزيادة السنوية البالغة 6% في فبراير وأقل ارتفاع في عامين تقريبًا، نتج الكثير من الانخفاض عن انخفاض أسعار سلع مثل الغاز والسيارات المستعملة والأثاث التي ارتفعت قبل عام بعد حرب روسيا.



وزير الخارجية السورى يصل السعودية فى الزيارة الأولى منذ 11 عاما

استقبل نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجى، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز فى محافظة جدة، فى زيارة هى الأولى منذ 11 عاما بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالمقداد الذى يزور المملكة العربية السعودية فى إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسى للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة فى سوريا.



مجلس النواب يقر حق أبناء المصرية فى الحصول على الجنسية أسوة بالأب

تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1975 فى بنديها أولا وثالثا، بما يسمح لأبناء المصرية الحق فى الحصول على الجنسية المصرية، أسوة بحق الرجل فى هذا الصدد.

وتسمح المادة (4) فى تعديلاتها، لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.



مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.



"التموين" تعلن إصدار بطاقة السجل التجارى الرقمية لأول مرة فى مصر

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار لأول مرة في مصر السجل التجاري الرقمى، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة في إطار خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة الخدمات المتاحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق "السجل التجاري الرقمي" ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.



توقف حركة الملاحة فى ميناء الصيد والبحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الأربعاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.



مدبولى يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وحداتهم ببدر

فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بنسيجيه الإسلامي والقبطي، بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معتبراً أن تلاحم أعياد الإخوة الأقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثلُ دلالة مهمة على تنوع نسيجها الوطني، الذي كان دوماً سر تفرد مصر عبر العصور ومصدراً لقوتها وعظمتها، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، وعلى الوطن بنعم الخير والسلام والرخاء.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، مع المواطنين بالحي، والحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس مع أهالي "الأسمرات"، وتطرق إلى العديد من الرسائل المرتبطة بالجهود التي تقوم بها الدولة، والتحديات التي تسعى لتجاوزها لاستمرار عملية البناء والتنمية.



السعودية تفتح باب الحجوزات لأداء مناسك العمرة لشهر شوال عبر منصة "نسك"

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة في شهر شوال المقبل وذلك عبر تطبيق "نسك".وذكرت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شوال لتكون عمرتك سهلة وميسرة، بادر بحجز موعدك عبر تطبيق نسك".



وتعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق، وهناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.