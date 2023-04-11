ولي العهد الأردني يستعرض مع نظيره الياباني تعزيز التعاون بين البلدين

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استعرض الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، في طوكيو مع الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان، والأميرة كيكو كواشيما ولي عهد اليابان، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في سياق آخر، التقى ولي العهد الأردني في طوكيو مع قادة أعمال ورياديين أردنيين مقيمين في اليابان، وتبادل الحديث مع الحضور حول تجاربهم وما حققوه من تقدم بمجالات أعمالهم واختصاصهم في الطب والهندسة المعمارية والتصميم الحضري وإدارة المشاريع وبرمجة حلول تكنولوجيا المعلومات وإدارة العقارات التجارية والسكنية وتصميم النماذج المعمارية ثلاثية الأبعاد وتدريس التخصصات الجامعية الإنسانية والعلمية.

حضرت اللقاء السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.