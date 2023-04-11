هل يمكن تناول اللحوم بعد ظهور علامات "التقزح" على سطحها؟.. طبيبة بيطرية تجيب

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن " تقزح اللحوم " هو عبارة عن ظهور ألوان قوس قزح على قطع اللحوم وخصوصاً عند تقطيعها لشرائح رفيعة عكس اتجاه ألياف العضلة، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة لتحلل الضوء بعد سقوطه على بروتين العضلات الموجود في اللحم، مشيرة إلى أن بروتين العضلات يعمل فى هذه الحالة كما المنشور الزجاجي، ويحلل الضوء إلى ألوان الطيف (اللون الأكثر شيوعًا هو اللون الأخضر القزحى، واللون التالي الأكثر شيوعًا هو البرتقالي والأحمر القزحى).

وأوضحت سالى، لليوم السابع: تكون هذة الظاهرة أكثر وضوحا فى اللحوم ذات الأسطح الملساء عن اللحوم ذات الأسطح الخشنة ، لافتة إلى أنه يمكن تجنب هذه الظاهرة من خلال حفظ اللحم فى عبوات محكمة الغلق وتخزينه بعيدًا عن الضوء، مؤكدة أن التقزح اللونى لا يمثل انخفاض جودة أو سلامة اللحم، وتظل اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك لأنها لاتؤثر على جودة أو استثاغة اللحم.

وأشارت الطبيبة البيطرية، إلى أن ظاهرة تقزح اللحوم تحدث فى الأغلب بعروق التريبيانكو والفلتو.