مياه المنوفية تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب لمحطة شبين الكوم البحارى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب جامعة المنوفية بمحطة مياه شبين الكوم البحارى، للتعرف على حجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتعريف بمراحل تنقية المياه بدءً من المأخذ حتى وصولها للمواطنين.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أهمية تلك الزيارات ومدى تأثيرها الإيجابى فى التعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأضاف نجيب، أنه تم الحديث عن مراحل تنقية المياه فى المحطات البحارى وضرورة ترشيد الاستهلاك والبعد عن السلوكيات الخاطئة المسببة للإهدار والتقنيات الحديثة التى توفرها الدولة المصرية فى مجال الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار متمثلة فى العدادات الكودية وتكنولوجيا القطع الموفرة التى من دورها تخفض الاستهلاك وتساعد فى الحفاظ على المياه من الإهدار.

وفى نهاية الزيارة تم توزيع العديد من البروشورات والمطبوعات التى تحمل عددًا من رسائل التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وترشيد الاستهلاك، والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال قنوات التواصل المختلفة مع الشركة.