مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج تصدر تنويه بشأن تهانى عيد القيامة المجيد

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا باخوم مطران سوهاج والمشاه والمراغة أن المطرانية تسعد وتعتز بمشاركة الجميع التهانى بعيد القيامة المجيد ومراعاة لصوم شهر رمضان المبارك تقتصر تلقى التهانى على الاتصالات التليفونية والرسائل النصية عبر التليفون المحمول وبرقيات التهنئة.

واختتمت المطرانية بيانها " شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة وكل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام".

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت الموافق 15 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.