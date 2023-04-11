مصرع شخص وإصابة شقيقة فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من المقدم أحمد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمقتل شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة شقيقه بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية قصر الجبالي بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبينّ مقتل شخص يدعى محمد رجب رشاد رمضان، 40 سنة، ومقيم قصر الجبالي، إثر إصابته بطلق ناري في المشاجرة، وجرى نقله بواسطة أهليته إلى مستشفى مكة التخصصي بمركز أبشواي، إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مستشفى مكة بناءًا على خطاب الشرطة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل شقيقه المصاب بطلق ناري إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في سياق متصل، تمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة، كما فرضت كردونًا أمنيًا في مكان الواقعة، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وفرض السيطرة الأمنية، فيما يجرى تكثيف البحث لضبط الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك.