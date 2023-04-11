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مسلسل "جت سليمة" يتناول القضية.. تفاصيل عقوبة التورط فى ارتكاب جريمة التنمر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:00 ص
مسلسل "جت سليمة" يتناول القضية.. تفاصيل عقوبة التورط فى ارتكاب جريمة التنمر مسلسل جت سليمة
كتبت إيمان علي

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سلط مسلسل "جت سليمة" الضوء على واقعة التنمر وآثارها اللاحقة، والتي تعد واحدة من المشكلات التي قد يتعرض لها البعض، نتيجة اختلاف الأشكال.
 
ويتصدى أول قانون للتنمر الصادر برقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وواجه القانون اقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.
 
ويعاقب المتنمر، وفقا للقانون، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ويقضي التشريع بأن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني
 
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.
 
 

التنمر

المتحدة

جت سليمه

الدراما

دراما المتحدة



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