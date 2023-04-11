محافظ بنى سويف يكلف قطاع الرى بسرعة فحص شكوى المواطنين من منتفعى ترعة الشناوية

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الري بمعاينة وفحص شكوى بعض المواطنين من منتفعي ترعة الشناوية من عدم وصول المياه بشكل منتظم، موجها بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار المتاح من إمكانيات ، مع اعداد تقرير عاجل بشأن ما تم تنفيذه والوضع الحالي للترعة.

وأفاد المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري أنه قام بفحص الشكوى، وتبين أنه يتم توزيع مياه الري علي الترع طبقا لتعليمات الوزارة بنظام المناوبات، وفيما يخص ترعة الشناوية فإنه طبقًا لنظام التناوب بين الترع يتم إطلاق المياه فيها بانتظام دور (ج) 5 أيام عمالة و10 أيام بطالة، وهي حاليًا في دور البطالة وسيبدأ دور العمالة غروب يوم الجمعة المقبل 14من أبريل الجاري لمدة 5 أيام.

ومن جانبه شدد المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية للترعة أثناء دور العمالة للتأكد من وصول المياه لنهاية الترعة و وإعداد تقرير موثق بالصور بهذا الشأن.