اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يكلف قطاع الرى بسرعة فحص شكوى المواطنين من منتفعى ترعة الشناوية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:30 م
محافظ بنى سويف يكلف قطاع الرى بسرعة فحص شكوى المواطنين من منتفعى ترعة الشناوية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الري بمعاينة وفحص  شكوى بعض المواطنين من منتفعي ترعة الشناوية من عدم وصول المياه بشكل منتظم، موجها بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار المتاح من إمكانيات ، مع اعداد تقرير عاجل بشأن ما تم تنفيذه والوضع الحالي للترعة.

وأفاد المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري أنه قام بفحص الشكوى، وتبين أنه يتم توزيع مياه الري علي الترع طبقا لتعليمات الوزارة بنظام المناوبات، وفيما يخص ترعة الشناوية فإنه طبقًا لنظام التناوب بين الترع يتم إطلاق المياه فيها بانتظام دور (ج) 5 أيام عمالة و10 أيام بطالة، وهي حاليًا في دور البطالة وسيبدأ دور العمالة غروب يوم  الجمعة المقبل 14من أبريل الجاري لمدة 5 أيام.

ومن جانبه شدد  المحافظ  بضرورة المتابعة الميدانية للترعة أثناء دور العمالة للتأكد من وصول المياه لنهاية الترعة و وإعداد تقرير موثق بالصور بهذا الشأن.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

مياه الرى

رى بنى سويف

ترع بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة