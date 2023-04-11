اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:58 م
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محافظ أسوان يشارك مرضى المستشفى العام والعاملين إفطار رمضان.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:58 م
محافظ أسوان يشارك مرضى المستشفى العام والعاملين إفطار رمضان.. صور محافظ أسوان مع أطقم التمريض
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى لفتة إنسانية ووسط أجواء رمضانية مبهجة، على مشاركة أطقم الأطباء والتمريض والإداريين والعاملين، وأيضاً الحالات المرضية المتواجدة بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة إفطار شهر رمضان المعظم.

وتفقد المحافظ عدد من الحالات المرضية داخل الأقسام الطبية للاطمئنان عليهم والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمرافقة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور أشرف حماد مدير عام المستشفى.

وأثناء تناوله وجبة الإفطار أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى والكوادر الطبية والعاملين فى تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية للمرضى، والمترددين على هذا المستشفى الكبير، والذى يقوم بدور حيوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المستشفى التخصصى تأتى ضمن 11 مستشفى و112 مركزاً لطب الأسرة ووحدة صحية ستعتمد عليها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تم تشغيلها تجريبياً فى عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لتنطلق بشكل كامل خلال العام الحالى.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف حماد، الشكر لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة، والتى ساهمت فى رسم البسمة والفرحة، والدعم المعنوى لأطقم العاملين بالمستشفى، وللمرضى أيضاً، لافتاً إلى أن المستشفى تضم 251 سريراً، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادةً، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى، بجانب أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و C.ARM، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن المستشفى تنفذ بها العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة المرأة، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية، موضحاً أن المستشفى تضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالجودة العالية.

إفطار المستشفى العام بحضور محافظ أسوان
إفطار المستشفى العام بحضور محافظ أسوان

 

جانب من الإفطار الجماعى
جانب من الإفطار الجماعى

 

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار

 

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 

محافظ أسوان مع أطقم التمريض
محافظ أسوان مع أطقم التمريض

 

محافظ أسوان يتفقد غرف المرضى
محافظ أسوان يتفقد غرف المرضى

 

محافظ أسوان يطمئن على المرضى_1
محافظ أسوان يطمئن على المرضى_1

 

 


افطار رمضان

مستشفى اسوان العام

مستشفى اسوان التخصصى بالصداقة

اسوان

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