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مجلس النواب يدين الاعتداء الإسرائيلى السافر على الأقصى

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:25 ص
مجلس النواب يدين الاعتداء الإسرائيلى السافر على الأقصى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

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أدان مجلس النواب اليوم، الاعتداءِ الاسرائيلى السافرِ على المسجد الأقصي، مطالبا المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ، حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ. 
 
جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة.
 
وقال "جبالى": "استيقظ المصريين فجرِ الأربعاءِ الماضي الخامسَ منْ أبريل عامَ ٢٠٢٣، على مشهدٍ منْ المشاهدِ المستنكرةِ  وصورةٍ منْ صورِ الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ لحرمةِ الأماكنِ المقدسةِ  فكانَ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين  ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ  التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة". 
 
وأكد أن الاعتداء تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ  وتفاقمَ للعنفِ وتقويض لجهودِ التهدئةِ التي تسعى لها مصرُ في ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، وتابع قائلا: ونحن إذْ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ  والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ.
 
وطالب رئيس مجلس النواب، المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ  في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ
 
واختتم كلمته قائلا:"حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء.. ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ لشعوبِ الأرضِ في كلِ مكان".
 
 

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