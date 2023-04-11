متى يصبح اللبن والقهوة مزيجا ضارا للجسم؟

كتب – حسام الشقويرى

قهوة اللبن هي مشروب شهير يستمتع به ملايين الأشخاص حول العالم. يبدأ الكثير من الناس يومهم بفنجان من القهوة بالحليب للحصول على دفعة قوية وبدء يومهم. ومع ذلك ، فإن شرب قهوة اللبن على معدة فارغة يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية الخطيرة. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

اللبن والقهوة: مزيج ضار

يعتبر اللبن والقهوة من أشهر المشروبات في العالم. لكلٍّ من الحليب والقهوة فوائد صحية عديدة. الحليب غني بالفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم. كما أنه مصدر جيد للبروتين ويمكن أن يساعد في بناء عظام وعضلات قوية. من ناحية أخرى ، فإن القهوة غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تعزز مستويات الطاقة وتحسن الحالة المزاجية وتعزز اليقظة العقلية.

ومع ذلك ، عند الجمع بين اللبن والقهوة ، يمكن أن تكون النتيجة مزيجًا ضارا. عند تناول القهوة على معدة فارغة ، يمكن أن تزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة. هذا يمكن أن يسبب تهيج والتهاب بطانة المعدة مما يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم.

اللبن غذاء غني بالبروتين يستغرق وقتًا طويلاً للهضم .

عند تناول اللبن على معدة فارغة ، يمكن أن يؤخر عملية الهضم ، مما يؤدي إلى تكوين حامض زائد في المعدة. يمكن أن يسبب هذا مجموعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك حرقة المعدة ، وارتجاع الحمض ، وقرحة المعدة.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب شرب القهوة باللبن على معدة فارغة مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي مزيج القهوة والحليب إلى تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة ، مما يؤدي إلى تهيج والتهاب بطانة المعدة. يمكن أن يسبب هذا مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم.

الحموضة المعوية وحمض الجزر

يمكن أن يؤدي شرب قهوة اللبن على معدة فارغة أيضًا إلى الشعور بالحموضة والارتجاع الحمضي. يمكن أن يتسبب مزيج القهوة والحليب في تكوين حموضة زائدة في المعدة ، والتي يمكن أن تتسرب بعد ذلك إلى المريء ، مما يسبب إحساسًا بالحرقان. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بحرقة المعدة والارتجاع الحمضي ، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم.

قرحة المعدة

شرب قهوة اللبن على معدة فارغة يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بقرحة المعدة. قرحة المعدة هي تقرحات مفتوحة تتشكل على بطانة المعدة. يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك آلام البطن والغثيان والقيء. يمكن أن يؤدي مزيج القهوة والحليب إلى تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة ، مما قد يؤدي إلى إتلاف بطانة المعدة وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.